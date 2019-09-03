Евгений Селезнев продолжит карьеру в Турции

Евгений Селезнев провел 57 матчей за сборную / Фото: AFP

34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком турецкого "Бурсаспора". Селезнев перешел в "Бурсаспор" в качестве свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Первую часть минувшего сезона Евгений провел в турецком "Акхисаре". Зимой форвард перешел в испанскую "Малагу" на правах аренды, за которую провел 12 матчей во всех турнирах.

На протяжении карьеры Селезнев также выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", "Днепр", "Кубань" и "Карабюкспор". В активе Селезнева 57 матчей и 11 забитых мячей в составе национальной сборной Украины по футболу.

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Ориентировочная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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