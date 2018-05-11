Евгений Селезнев стал победителем Кубка Турции

В финальном поединке Кубка Турции случилась сенсация: "Акхисар Беледиеспор" в непростом поединке смог одолеть именитый "Фенербахче" – 3:2. Подопечные Окана Бурука смогли выдержать напор более опытного соперника, который на протяжении всей встречи владел больше мячом и создавал опасности около ворот Озтурка.

Несмотря на подобное владение мячом, именно игроки "Акхисара" открыли счет в поединке. Лопеш с пределов штрафной нанес эффектный точный удар в дальний угол ворот, оставив Демереля лишь наблюдать за полетом мяча. Кстати, за минут 10 до этого эпизода дважды свою команду спасал Озтурк, совершивший отличные сэйвы.

Во втором тайме стамбульский клуб все же смог пробить голкипера соперников: Фернандал выиграл верховую борьбу у конкурентов и головой перевел мяч точно в ворота. Спустя пару минут мог мог бразилец и дубль оформлять, однако вновь отличный прыжок удалось сделать Озтурку. За подобную надежную игру партнеры решили своего вратаря отблагодарить двумя забитыми голами в ворота "Фенербахче". Сначала Сиссоко замкнул головой передачу от Челика, а спустя еще 11 минут Челик ассистировал уже Барбозе, который принял мяч в штрафной, обыграл несколько защитников и пробил точно в дальний угол ворот Демиреля. Точку же в матче поставил гол де Соузы.

Таким образом, "Акхисар Беледиеспор" добыл первый серьезный трофей в истории команды. Отметим, что весомый вклад в завоевание Кубка Турции сделал украинский нападающий Евгений Селезнев, пропускавший данную встречу из-за травмы. На его счету в пяти матчах розыгрыша данного турнира четыре гола, два из которых были забиты в полуфинальном поединке против "Галатасарая" и позволили его команде оказаться в главном матче турнира.