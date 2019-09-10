Евро-2020: расписание и результаты матчей 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, состоятся матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. В этот день будут сыграны два поединка в нашей группе. Литва играет с Португалией, а Люксембург принимает Сербию. Украинская команда пропускает этот тур, но не отдыхает. Сегодня подопечные Андрея Шевченко играют "товарняк" в Днепре. Онлайн-матча Украина – Нигерия.
Напомним, что в прошлом туре Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву.
Расписание матчей 10 сентября
ГРУППА А
21:45 Англия – Косово
ТВ: "Футбол 2", live
21:45 Черногория – Чехия
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|3
|3
|0
|0
|14-1
|9
|2
|КОСОВО
|4
|2
|2
|0
|7-5
|8
|3
|ЧЕХИЯ
|4
|2
|0
|2
|6-8
|6
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|4
|0
|2
|2
|3-9
|2
|5
|БОЛГАРИЯ
|5
|0
|2
|3
|5-11
|2
ГРУППА В
21:45 Литва – Португалия
ТВ: "Футбол 2" (запись в 23:40)
21:45 Люксембург – Сербия
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|5
|4
|1
|0
|11-1
|13
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|3
|ЛЮКСЕМБУРГ
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|4
|СЕРБИЯ
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|5
|ЛИТВА
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
ГРУППА Н
21:45 Франция – Андорра
ТВ: "Футбол 2" (запись в 1:30)
21:45 Албания – Исландия
21:45 Молдова – Турция
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|5
|4
|0
|1
|16-4
|12
|2
|ТУРЦИЯ
|5
|4
|0
|1
|10-2
|12
|3
|ИСЛАНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|8-5
|12
|4
|АЛБАНИЯ
|5
|2
|0
|3
|6-7
|6
|5
|МОЛДОВА
|5
|1
|0
|4
|2-13
|3
|6
|АНДОРРА
|5
|0
|0
|5
|0-11
|0
Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.
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