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Евро-2020: расписание и результаты матчей 10 сентября

10 сентября, 14:04

В группе сборной Украины пройдут два поединка

В прошлом туре Португалия обыграла Сербию

В прошлом туре Португалия обыграла Сербию / Фото: AFP

Во вторник, 10 сентября, состоятся матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. В этот день будут сыграны два поединка в нашей группе. Литва играет с Португалией, а Люксембург принимает Сербию. Украинская команда пропускает этот тур, но не отдыхает. Сегодня подопечные Андрея Шевченко играют "товарняк" в Днепре. Онлайн-матча Украина – Нигерия.

Напомним, что в прошлом туре Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву.

Расписание матчей 10 сентября

ГРУППА А

21:45 Англия – Косово
ТВ: "Футбол 2", live

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21:45 Черногория – Чехия

N

Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ330014-19
2 КОСОВО42207-58
3 ЧЕХИЯ42026-86
4 ЧЕРНОГОРИЯ40223-92
5 БОЛГАРИЯ50235-112

ГРУППА В

21:45 Литва – Португалия
ТВ: "Футбол 2" (запись в 23:40)

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21:45 Люксембург – Сербия

N

 Команды

ИВНПМО
1  УКРАИНА541011-113
2  ПОРТУГАЛИЯ31205-35
3  ЛЮКСЕМБУРГ41124-54
4  СЕРБИЯ41127-114
5  ЛИТВА40133-101

ГРУППА Н

21:45 Франция – Андорра
ТВ: "Футбол 2" (запись в 1:30)

21:45 Албания – Исландия

21:45 Молдова – Турция

N

 Команды

ИВНПМО
1  ФРАНЦИЯ540116-412
2  ТУРЦИЯ540110-212
3  ИСЛАНДИЯ54018-512
4  АЛБАНИЯ52036-76
5  МОЛДОВА51042-133
6  АНДОРРА50050-110

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

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