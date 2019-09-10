Евро-2020: расписание и результаты матчей 10 сентября

В прошлом туре Португалия обыграла Сербию / Фото: AFP

Во вторник, 10 сентября, состоятся матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. В этот день будут сыграны два поединка в нашей группе. Литва играет с Португалией, а Люксембург принимает Сербию. Украинская команда пропускает этот тур, но не отдыхает. Сегодня подопечные Андрея Шевченко играют "товарняк" в Днепре. Онлайн-матча Украина – Нигерия.

Напомним, что в прошлом туре Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву.

Расписание матчей 10 сентября

ГРУППА А

21:45 Англия – Косово

ТВ: "Футбол 2", live

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21:45 Черногория – Чехия

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 3 3 0 0 14-1 9 2 КОСОВО 4 2 2 0 7-5 8 3 ЧЕХИЯ 4 2 0 2 6-8 6 4 ЧЕРНОГОРИЯ 4 0 2 2 3-9 2 5 БОЛГАРИЯ 5 0 2 3 5-11 2

ГРУППА В

21:45 Литва – Португалия

ТВ: "Футбол 2" (запись в 23:40)

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21:45 Люксембург – Сербия

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 5 4 1 0 11-1 13 2 ПОРТУГАЛИЯ 3 1 2 0 5-3 5 3 ЛЮКСЕМБУРГ 4 1 1 2 4-5 4 4 СЕРБИЯ 4 1 1 2 7-11 4 5 ЛИТВА 4 0 1 3 3-10 1

ГРУППА Н

21:45 Франция – Андорра

ТВ: "Футбол 2" (запись в 1:30)

21:45 Албания – Исландия

21:45 Молдова – Турция

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 5 4 0 1 16-4 12 2 ТУРЦИЯ 5 4 0 1 10-2 12 3 ИСЛАНДИЯ 5 4 0 1 8-5 12 4 АЛБАНИЯ 5 2 0 3 6-7 6 5 МОЛДОВА 5 1 0 4 2-13 3 6 АНДОРРА 5 0 0 5 0-11 0

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

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