Еврокубки возвращаются: где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ"

Расписание трансляций первого поединка "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Футболисты "ПСЖ" - фавориты на выход в четвертьфинал. Фото: AFP

Еврокубки возвращаются: где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2fd/422/5c62fd4225542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2fd/422/5c62fd4225542.jpg 2019-02-12T19:09:00+02:00 Футбол Расписание трансляций первого поединка "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник после зимнего перерыва возобновляется Лига чемпионов. В первом поединке 1/8 финала сразятся английский "Манчестер Юнайтед", который после прихода в команду тренера Уле-Гуннара Сульшера не проиграл ни одного матча, и чемпион Франции – звездный "ПСЖ". На нашем сайте доступна трансляция "МЮ" – "ПСЖ" в виде текстового онлайна с яркими фото, комментариями ключевых эпизодов встречи и видео-повторами голов.

Где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ":

канал "Футбол 1" в прямом эфире

онлайн МЮ – ПСЖ на segodnya.ua (текст, фото, видеоповторы)

сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире

канал "Футбол 2" 13 февраля в 08:55

канал "Футбол 1" 13 февраля в 16:30

канал "Футбол 2" 14 февраля в 00:25

канал "Футбол 1" 14 февраля в 06:00

канал "Футбол 2" 14 февраля в 13:30

Эксперты букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" составляет 2.30, тогда как на победу "ПСЖ" можно сделать ставку с коэффициентом 3.30, а на ничью – 3.45. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов: 1.70 – 2.20 в пользу французского клуба.

Параллельно с поединком "МЮ" – "ПСЖ" пройдет еще один матч Лиги чемпионов: онлайн матча "Рома" – "Порту".

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