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Еврокубки возвращаются: где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ"

Вчера, 19:09

Расписание трансляций первого поединка "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Футболисты "ПСЖ" - фавориты на выход в четвертьфинал
Футболисты "ПСЖ" - фавориты на выход в четвертьфинал. Фото: AFP
Еврокубки возвращаются: где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2fd/422/5c62fd4225542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2fd/422/5c62fd4225542.jpg Футбол Расписание трансляций первого поединка "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник после зимнего перерыва возобновляется Лига чемпионов. В первом поединке 1/8 финала сразятся английский "Манчестер Юнайтед", который после прихода в команду тренера Уле-Гуннара Сульшера не проиграл ни одного матча, и чемпион Франции – звездный "ПСЖ". На нашем сайте доступна трансляция "МЮ" – "ПСЖ" в виде текстового онлайна с яркими фото, комментариями ключевых эпизодов встречи и видео-повторами голов.

Где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ":

Эксперты букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" составляет 2.30, тогда как на победу "ПСЖ" можно сделать ставку с коэффициентом 3.30, а на ничью – 3.45. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов: 1.70 – 2.20 в пользу французского клуба.

Параллельно с поединком "МЮ" – "ПСЖ" пройдет еще один матч Лиги чемпионов: онлайн матча "Рома" – "Порту".

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Тег Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, где смотреть, псж, Уле-Гуннар Сульшер

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Сегодня|Спорт

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