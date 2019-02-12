Еврокубки возвращаются: где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ"
Расписание трансляций первого поединка "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Во вторник после зимнего перерыва возобновляется Лига чемпионов. В первом поединке 1/8 финала сразятся английский "Манчестер Юнайтед", который после прихода в команду тренера Уле-Гуннара Сульшера не проиграл ни одного матча, и чемпион Франции – звездный "ПСЖ". На нашем сайте доступна трансляция "МЮ" – "ПСЖ" в виде текстового онлайна с яркими фото, комментариями ключевых эпизодов встречи и видео-повторами голов.
Где смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ":
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- онлайн МЮ – ПСЖ на segodnya.ua (текст, фото, видеоповторы)
- сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 13 февраля в 08:55
- канал "Футбол 1" 13 февраля в 16:30
- канал "Футбол 2" 14 февраля в 00:25
- канал "Футбол 1" 14 февраля в 06:00
- канал "Футбол 2" 14 февраля в 13:30
Эксперты букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" составляет 2.30, тогда как на победу "ПСЖ" можно сделать ставку с коэффициентом 3.30, а на ничью – 3.45. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов: 1.70 – 2.20 в пользу французского клуба.
Параллельно с поединком "МЮ" – "ПСЖ" пройдет еще один матч Лиги чемпионов: онлайн матча "Рома" – "Порту".
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