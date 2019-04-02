Европейские гранды выстроились в очередь за экс-игроком "Шахтера"

В настоящий момент бразильский вингер восстанавливается от травмы

Дуглас Коста. Фото: AFP

Европейские гранды выстроились в очередь за экс-игроком "Шахтера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/34f/b4e/5ca34fb4e0e15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/34f/b4e/5ca34fb4e0e15.jpg 2019-04-02T15:05:00+03:00 Футбол В настоящий момент бразильский вингер восстанавливается от травмы

Полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Коста пользуется большим спросом на трансферном рынке, сообщает Tuttosport. По информации издания, в борьбу за 28-летнего футболиста включился "Тоттенхэм". "Шпоры" стали уже пятым претендентом на игрока, пополнив список, в котором также числятся такие клубы, как "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Интер".

В нынешнем сезоне Коста принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счет 1 гол, а также получил 1 желтую и 1 красную карточку. Также в активе бразильца 4 встречи в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Италии. В настоящий момент полузащитник восстанавливается от травмы.

Ранее мы писали, что игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП. Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу.

Некоторое время назад бразильский полузащитник попал в скандал в Италии – Дуглас Коста был дисквалифицирован на четре матча за плевок в лицо сопернику. Эпизод попал на видео. Интересно, что первое предупреждение в матче он получил за стычку с другим футболистом.

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