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Европейский гранд хочет подписать игрока сборной Украины и "Динамо"

16 октября, 16:31

Миколенко попал в сферу интересов "Фенербахче"

Миколенко - в старте, Караваев - в запасе

Миколенко - в старте, Караваев - в запасе

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко заинтересовал Фенербахче. Скауты Канареек посетили матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии чтобы посмотреть на действия футболиста. Ранее мы рассказывали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020.

Виталий в поединке, который проходил в Киеве был одним из лучших. Именно его голевая передача на Андрея Ярмоленко помогла национальной команде выиграть поединок.

Смотрите гол Андрея Ярмоленко в ворота Португалии:

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Отмечается, что "Фенербахче" видит в Миколенко замену левому защитнику команды Хасану Али. Турецкий игрок в последнее время часто травмируется, сыграв лишь одну минуту в нынешнем сезоне.

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Миколенко – приоритетный вариант для "Фенербахче". Турецкий гранд будет работать над переходом украинца в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний Миколенко провел 13 матчей за "Динамо", отметившись пятью результативными передачами.

Смотрите все голы матча Украина – Португалия (2:1)

Ранее Андрей Павелко отказался называть цель сборной Украины на Евро-2020. "По поводу задач – не будем забегать вперед... Будем решать их шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – сказал президент Украинской ассоциации футбола.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Динамо Киев Фенербахче Виталий Миколенко

Источник: ajansspor

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