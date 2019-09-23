Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца

По наградам от ФИФА Лионель Месси обошел Криштиану Роналду. Счет стал 6:5 в пользу каталонца

Лионель Месси / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА. Этой награды аргентинец был удостоен в понедельник вечером на церемонии ФИФА The Best в Милане. Также на приз претендовали португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

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Когда перед началом церемонии появилась информация, что Криштиану Роналду на ней не будет, стало понятно, что за премию игрока года поспорят лишь Месси и ван Дейк. При этом Месси излучал уверенность в победе, запостив в Instagram фото своего воздушного путешествия в Милан с супругой и двумя сыновьями. В итоге именно Лионелю и досталась награда.

Справедливо ли? Месси – всего лишь чемпион и обладатель Суперкубка Испании-2019. В Лиге чемпионов и на Кубке Америки он эпично провалился на стадии 1/2 финала. Тогда как ван Дейк выиграл с "Ливерпулем" и Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. Спорное, очень спорное решение...

Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Роналду становился обладателем награды пять раз, а голландец ван Дейк ни разу не удостаивался приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

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Как мы писали ранее, Гвардиола в пролете: лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.

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