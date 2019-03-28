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Евтушенко: "Не думаю, что Хацкевича уволят, если "Динамо" в Харькове уступит "Шахтеру" в Кубке"

Сегодня, 09:05

Киевляне третий сезон подряд могут остаться без главных трофеев на внутренней арене

Вадим Евтушенко
Вадим Евтушенко.
Евтушенко: "Не думаю, что Хацкевича уволят, если "Динамо" в Харькове уступит "Шахтеру" в Кубке" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bee/69b/5c9bee69be7e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bee/69b/5c9bee69be7e8.jpg Футбол Киевляне третий сезон подряд могут остаться без главных трофеев на внутренней арене

На следующей неделе в Харькове "Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Последний раз на пути к финалу команды встречались 7 лет назад, тогда "горняки" на своем поле разгромно победили со счетом 4:1. О предстоящем противостоянии, которое должно стать главным матчем весны в украинском футболе Segodnya.ua пообщался с легендарным нападающим "Динамо" Вадимом Евтушенко. Ранее экс-звезда "Динамо" Владислав Ващук сравнил матч "Шахтер" – "Динамо" с финалом Кубка.

- На ранней стадии Кубка Украины встречаются два гранда – "Шахтер" и "Динамо". Можно ли назвать этот поединок досрочным финалом?

- Естественно, что это центральная игра всего турнира. Встречаются две лучшие команды страны, поэтому вне зависимости от стадии турнира – это центральный матч текущего розыгрыша Кубка Украины. Пусть другая команда, которая выйдет в финал не обижается, но вывеска "Шахтер"-"Динамо", всегда привлекательней, чем "Шахтера" или "Динамо" с любой другой командой.

- Как вы считаете, соберется ли в Харькове полный стадион на главный матч весенней части сезона?

- Я надеюсь, что придет много болельщиков, все-таки это центральная игра. В нынешней ситуации, когда мы видим на наших стадионах очень мало болельщиков, об аншлаге приходится только мечтать. Но на этот матч все-равно должно прийти больше людей, чем на обычные игры чемпионата.

- В прошлом сезоне "Шахтер" обогнал "Динамо" по количеству завоеванных кубков. Будет ли это дополнительной мотивацией для киевлян?

- Я не уверен, что нынешние футболисты настолько далеко заглядывают в статистику, чтобы именно этот аргумент учитывать при подготовке к матчу. Я думаю, что и без него все прекрасно понимают, кто и против кого играет. Дополнительная мотивация не нужна. Это больше для болельщиков, которые следят за историей своих клубов. А футболисты, я не думаю, что обращают на это внимание

- Если "Динамо" проиграет, то 3-й сезон подряд для них будет полностью потерян. В случае неудачи, Хацкевич продолжит работу в команде?

- Теоретически "Динамо" еще не потеряло шансы на чемпионство. Поэтому не будем никого заранее списывать и говорить, что "Динамо" может все потерять. Оба клуба будут стараться выиграть трофей. У них такие задачи – выигрывать. Не попасть в финал или пройти дальше, а побеждать и выигрывать трофеи. Я не думаю, что Хацкевича уволят, если "Динамо" в Харькове уступит "Шахтеру", но сыграют эту игру качественно. До конца чемпионата осталось 2 месяца, сомневаюсь, что в такой ситуации будут что-то менять.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 7 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Ранее в сети появилось огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо".

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины, Вадим Евтушенко

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АВТОР:

Максим Мельник

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