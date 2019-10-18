"Эйбар" примет неспокойную "Барселону" и другие поединки чемпионата Испании

Месси и компания едут в гости к "Эйбару" в 9 туре Ла Лиги / Фото: Reuters

Чемпионат Испании откроется в пятницу матчем "Гранада" – "Осасуна". Уже в субботу "Барселона" сыграет с "Эйбаром", "Атлетико" примет "Валенсию", а "Реал" в гостях встретится с "Мальоркой". Ранее мы писали, что сыновья Лео вручили папе историческую награду.

Пятница, 18 октября

22.00 "Гранада" – "Осасуна" (oll.tv)

Суббота, 19 октября

14.00 "Эйбар" – "Барселона" ТК: "Футбол 1"

17.00 "Атлетико" – "Валенсия" ТК: "Футбол 2"

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19.30 "Хетафе" – "Леганес" (oll.tv)

22.00 "Мальорка" – "Реал Мадрид" ТК: Футбол 2

20 октября, воскресенье

13.00 "Алавес" – "Сельта" (oll.tv)

15.00 "Реал Сосьедад" – "Бетис" (oll.tv)

17.00 "Эспаньол" – "Вильярреал" (oll.tv)

19.30 "Атлетик" – "Вальядолид" (oll.tv)

22.00 "Севилья" – "Леванте" (oll.tv)

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 8 5 3 0 16-8 18 2 БАРСЕЛОНА 8 5 1 2 20-10 16 3 АТЛЕТИКО 8 4 3 1 7-4 15 4 ГРАНАДА 8 4 2 2 15-10 14 5 СЕВИЛЬЯ 8 4 1 3 10-11 13 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 8 4 1 3 13-9 13 7 ВАЛЕНСИЯ 8 3 3 2 12-12 12 8 АТЛЕТИК 8 3 3 2 7-4 12 9 ВИЛЬЯРРЕАЛ 8 3 2 3 19-13 11 10 ЛЕВАНТЕ 8 3 2 3 10-10 11 11 ОСАСУНА 8 2 5 1 7-7 11 12 ХЕТАФЕ 8 2 4 2 12-12 10 13 ВАЛЬЯДОЛИД 8 2 4 2 7-8 10 14 ЭЙБАР 8 2 3 3 10-10 9 15 СЕЛЬТА 8 2 3 3 5-9 9 16 БЕТИС 8 2 3 3 11-16 9 17 АЛАВЕС 8 2 2 4 5-9 8 18 МАЛЬОРКА 8 2 1 5 6-12 7 19 ЭСПАНЬОЛ 8 1 2 5 4-14 5 20 ЛЕГАНЕС 8 0 2 6 4-12 2

Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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