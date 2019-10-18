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"Эйбар" примет неспокойную "Барселону" и другие поединки чемпионата Испании

18 октября, 17:25

Центральный поединком станет встреча "Атлетико" и "Валенсии"

Месси и компания едут в гости к "Эйбару" в 9 туре Ла Лиги

Месси и компания едут в гости к "Эйбару" в 9 туре Ла Лиги / Фото: Reuters

Чемпионат Испании откроется в пятницу матчем "Гранада" – "Осасуна". Уже в субботу "Барселона" сыграет с "Эйбаром", "Атлетико" примет "Валенсию", а "Реал" в гостях встретится с "Мальоркой". Ранее мы писали, что сыновья Лео вручили папе историческую награду.

Пятница, 18 октября

22.00 "Гранада" – "Осасуна" (oll.tv)

Суббота, 19 октября

14.00 "Эйбар" – "Барселона" ТК: "Футбол 1"

17.00 "Атлетико" – "Валенсия" ТК: "Футбол 2"

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19.30 "Хетафе" – "Леганес" (oll.tv)

22.00 "Мальорка" – "Реал Мадрид" ТК: Футбол 2

20 октября, воскресенье

13.00 "Алавес" – "Сельта" (oll.tv)

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15.00 "Реал Сосьедад" – "Бетис" (oll.tv)

17.00 "Эспаньол" – "Вильярреал" (oll.tv)

19.30 "Атлетик" – "Вальядолид" (oll.tv)

22.00 "Севилья" – "Леванте" (oll.tv)

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МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД853016-818
2БАРСЕЛОНА851220-1016
3АТЛЕТИКО84317-415
4ГРАНАДА842215-1014
5СЕВИЛЬЯ841310-1113
6РЕАЛ СОСЬЕДАД841313-913
7ВАЛЕНСИЯ833212-1212
8АТЛЕТИК83327-412
9ВИЛЬЯРРЕАЛ832319-1311
10ЛЕВАНТЕ832310-1011
11ОСАСУНА82517-711
12ХЕТАФЕ824212-1210
13ВАЛЬЯДОЛИД82427-810
14ЭЙБАР823310-109
15СЕЛЬТА82335-99
16БЕТИС823311-169
17АЛАВЕС82245-98
18МАЛЬОРКА82156-127
19ЭСПАНЬОЛ81254-145
20ЛЕГАНЕС80264-122

Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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