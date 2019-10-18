"Эйбар" примет неспокойную "Барселону" и другие поединки чемпионата Испании

Чемпионат Испании откроется в пятницу матчем "Гранада" – "Осасуна". Уже в субботу "Барселона" сыграет с "Эйбаром", "Атлетико" примет "Валенсию", а "Реал" в гостях встретится с "Мальоркой". Ранее мы писали, что сыновья Лео вручили папе историческую награду.
Пятница, 18 октября
22.00 "Гранада" – "Осасуна" (oll.tv)
Суббота, 19 октября
14.00 "Эйбар" – "Барселона" ТК: "Футбол 1"
17.00 "Атлетико" – "Валенсия" ТК: "Футбол 2"
19.30 "Хетафе" – "Леганес" (oll.tv)
22.00 "Мальорка" – "Реал Мадрид" ТК: Футбол 2
20 октября, воскресенье
13.00 "Алавес" – "Сельта" (oll.tv)
15.00 "Реал Сосьедад" – "Бетис" (oll.tv)
17.00 "Эспаньол" – "Вильярреал" (oll.tv)
19.30 "Атлетик" – "Вальядолид" (oll.tv)
22.00 "Севилья" – "Леванте" (oll.tv)
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|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|8
|5
|3
|0
|16-8
|18
|2
|БАРСЕЛОНА
|8
|5
|1
|2
|20-10
|16
|3
|АТЛЕТИКО
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|4
|ГРАНАДА
|8
|4
|2
|2
|15-10
|14
|5
|СЕВИЛЬЯ
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|8
|3
|3
|2
|12-12
|12
|8
|АТЛЕТИК
|8
|3
|3
|2
|7-4
|12
|9
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|8
|3
|2
|3
|19-13
|11
|10
|ЛЕВАНТЕ
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|11
|ОСАСУНА
|8
|2
|5
|1
|7-7
|11
|12
|ХЕТАФЕ
|8
|2
|4
|2
|12-12
|10
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|8
|2
|4
|2
|7-8
|10
|14
|ЭЙБАР
|8
|2
|3
|3
|10-10
|9
|15
|СЕЛЬТА
|8
|2
|3
|3
|5-9
|9
|16
|БЕТИС
|8
|2
|3
|3
|11-16
|9
|17
|АЛАВЕС
|8
|2
|2
|4
|5-9
|8
|18
|МАЛЬОРКА
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|8
|1
|2
|5
|4-14
|5
|20
|ЛЕГАНЕС
|8
|0
|2
|6
|4-12
|2
Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.
Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:
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