Факундо Ферерйра продолжит карьеру в чемпионате Испании

Аргентинский нападающий отправился в аренду "Эспаньол"

Факундо Феррейра. Фото: ФК "Эспаньол".

Факундо Ферерйра продолжит карьеру в чемпионате Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/400/6b2/5c54006b22f78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/400/6b2/5c54006b22f78.jpg 2019-02-01T10:17:00+02:00 Футбол Аргентинский нападающий отправился в аренду "Эспаньол"

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра, выступающий за португальскую "Бенфику", стал игроком испанского "Эспаньола". Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, арендное соглашение с 27-летним футболистом подписано до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Феррейра принял участие в пяти матчах чемпионата Португалии и забил один гол.

Феррейра перешел в "Шахтер" из "Велес Сарсфилд" летом 2013 года. В составе донецкого гранда он по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" Факундо доходил до полуфинала Лиги Европы и 1/8 Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Феррейра провел за "Шахтер" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал пять результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 22 мячами.

В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

А накануне "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Данченко играл в России в составе "Анжи".

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