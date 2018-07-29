Факундо Феррейра получил травму в матче с "Ювентусом" и покинул поле на носилках

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра получил травму в матче против итальянского "Ювентуса" на турнире Международный кубок чемпионов. Поединок завершился победой "Старой синьоры". Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались итальянцы 4:2.

Экс-"горняк" травмировался в столкновении с партнером по команде Жарделом в конце первого тайма. Аргентинец покинул поле на носилках и с зафиксированный шеей. О степени серьезности повреждения 27-летнего футболиста не сообщается.

Get well soon, Facundo Ferreyra.



The Benfica striker had to be stretchered off against Juventus after a bad head clash. #SLB #Juve #ICC2018 pic.twitter.com/Fy6zSTi7ZX — Goal (@goal) 28 июля 2018 г.

Напомним, что Факундо Феррейра перешел в "Бенфику" из "Шахтера"на правах свободного агента.

Феррейра перешел в "Шахтер" из "Велес Сарсфилд" летом 2013 года. В составе донецкого гранда он по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" Факундо доходил до полуфинала Лиги Европы и 1/8 Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Феррейра провел за "Шахтер" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал пять результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 22 мячами.

Отметим, что еще один экс-игрок "Шахтера" Фред дебютировал за "МЮ", но не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля".