Фанат едва не сжег дом после поражения "Реала" от "Барселоны"

Румынский болельщик мадридского "Реала" едва не сжег собственный дом после поражения любимого клуба от "Барселоны".

Инцидент произошел накануне католического Рождества в румынском городе Арад. Пожилой мужчина в возрасте около 70 лет заперся в своем доме и бросил в огонь баллончик с жидкостью для розжига. Увидев, что от дома идет черный дым, проживающая неподалеку сиделка побежала на помощь, но не смогла проникнуть внутрь.

Она позвала на помощь членов своей семьи, и совместными усилиями удалось взломать дверь и вынести мужчину на улицу до прибытия пожарной бригады, которая ликвидировала очаг возгорания, пока огонь не охватил весь дом.

Впоследствии мужчина сообщил, что не сожалеет о содеянном и устроил поджог намеренно. Он признался, что хотел умереть, лишь бы не видеть больше такой "покорности" от любимой команды. Его, скорее всего, ждет психиатрическая экспертиза.

"Реал" в субботу уступил "Барселоне" со счетом – 0:3 в 17-м туре чемпионата Испании.

Защитник каталонцев Жерар Пике с размахом отпраздновал успех команды в "эль-класико". Пике выложил в соцсети фото трех пустых бутылок вина общей стоимостью более пяти тысяч долларов.

"Барселона" с сумасшедшим отрывом лидирует в чемпионате Испании и мало кто сомневается, что каталонцы досрочно оформят очередной титул в Примере.