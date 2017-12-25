Фанат едва не сжег дом после поражения "Реала" от "Барселоны"
Болельщик из Румынии не смог вынести позора любимой команды
Румынский болельщик мадридского "Реала" едва не сжег собственный дом после поражения любимого клуба от "Барселоны".
Инцидент произошел накануне католического Рождества в румынском городе Арад. Пожилой мужчина в возрасте около 70 лет заперся в своем доме и бросил в огонь баллончик с жидкостью для розжига. Увидев, что от дома идет черный дым, проживающая неподалеку сиделка побежала на помощь, но не смогла проникнуть внутрь.
Она позвала на помощь членов своей семьи, и совместными усилиями удалось взломать дверь и вынести мужчину на улицу до прибытия пожарной бригады, которая ликвидировала очаг возгорания, пока огонь не охватил весь дом.
Впоследствии мужчина сообщил, что не сожалеет о содеянном и устроил поджог намеренно. Он признался, что хотел умереть, лишь бы не видеть больше такой "покорности" от любимой команды. Его, скорее всего, ждет психиатрическая экспертиза.
"Реал" в субботу уступил "Барселоне" со счетом – 0:3 в 17-м туре чемпионата Испании.
Защитник каталонцев Жерар Пике с размахом отпраздновал успех команды в "эль-класико". Пике выложил в соцсети фото трех пустых бутылок вина общей стоимостью более пяти тысяч долларов.
"Барселона" с сумасшедшим отрывом лидирует в чемпионате Испании и мало кто сомневается, что каталонцы досрочно оформят очередной титул в Примере.
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