Фанат из Англии: "Если бы матч с "Ворсклой" сразу планировался в Киеве, нас было бы в два раза больше!"

Перед поединком Лиги Европы мы поговорили с английскими фанатами, прилетевшими поддержать "Арсенал" в Украине

Перед матчем у "Олимпийского" познакомился с четверкой английских фанов. Наиболее общительный и наименее "разогретый" из них – Джеймс – рассказал, что они прилетели в Полтаву во вторник вечером (причем, летели с пересадкой в Киеве!), а в среду утром они узнали, что игру перенесли, и им предстоит возвращаться в Киев.

"Для нас это было не очень хорошее известие, ведь в Полтаве спиртное дешевле, – с улыбкой признался Джеймс. – Но что делать? Взяли в аренду машину, четыре часа – и мы здесь".

По словам англичанина, из Полтавы в столицу перебрались все прилетевшие из Британии фанаты – около 500 "штыков". "Если бы заранее было известно, что игра состоится в Киеве, нас бы прилетело раза в два больше", – сокрушался Джеймс.

Впрочем, и "ограниченный контингент" англосаксов был самым ярким, плотным и громким "островком" на жиденько заполненных трибунах "Олимпийского":

Прогноз Джеймса на матч – 3:0 в пользу "Арсенала". Онлайн матча "Ворскла" – "Арсенал" с фото и видео-повторами доступен на нашем сайте.