Фанат, который оскорбил Фреда на расистской почве, ожидало серьезное потрясение после матча

Болельщика уволили с работы после поединка

Фред / Фото: Getty Images

Полиция арестовала болельщика "Манчестер Сити", который показывал расистские жесты в адрес полузащитников "Манчестер Юнайтед" Фреда Родригеса и Джесси Лингарда.

Читайте также: английская полиция задержала фаната-расиста, который оскорблял манчестерского экс-"горняка"

Фанат оказался работником одной из строительных компаний. Руководство компании, узнав о произошедшем, уволило его.

Реклама

В одном из эпизодов матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" фанат показывал обезьяньи жесты и издавал звуки в адрес Фреда и Лингарда.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

"Манчестер Сити", набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" – на пятом месте.

"Красные дьяволы" готовы отпустить Погба за 150 миллионов евро. Ранее ценник был выше, но форма футболиста немного ухудшилась в последнее время. И фанаты "МЮ" требовали, чтобы Погба ушел из клуба. Французский чемпион мира-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год, но потом перешел в МЮ.

Смотрите, как в Лиге Европы МЮ переиграл "Партизан" из Белграда – 3:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама