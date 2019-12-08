Фанат, который оскорбил Фреда на расистской почве, ожидало серьезное потрясение после матча

Полиция арестовала болельщика "Манчестер Сити", который показывал расистские жесты в адрес полузащитников "Манчестер Юнайтед" Фреда Родригеса и Джесси Лингарда.
Читайте также: английская полиция задержала фаната-расиста, который оскорблял манчестерского экс-"горняка"
Фанат оказался работником одной из строительных компаний. Руководство компании, узнав о произошедшем, уволило его.
В одном из эпизодов матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" фанат показывал обезьяньи жесты и издавал звуки в адрес Фреда и Лингарда.
"Манчестер Сити", набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" – на пятом месте.
"Красные дьяволы" готовы отпустить Погба за 150 миллионов евро. Ранее ценник был выше, но форма футболиста немного ухудшилась в последнее время. И фанаты "МЮ" требовали, чтобы Погба ушел из клуба. Французский чемпион мира-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год, но потом перешел в МЮ.
Смотрите, как в Лиге Европы МЮ переиграл "Партизан" из Белграда – 3:0
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк