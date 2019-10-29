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Фанат повторил выходку Милевского и был послан футболистом: халатные истории из стадионов Европы

29 октября, 10:00

Иногда на стадионах происходят очень странные вещи

/ Фото: Twitter

В матче чемпионата Англии, в игре Арсенала и "Кристал Пэлас", капитан "канониров" очень грубо отреагировал на свист фанатов после замены в матче. Футболист уходил в раздевалку очень раздраженным и послал болельщиков.

Но, когда камера выхватила футболиста, уходящего с поля, то можно было заметить человека, который стоял в одном халате.

В то время в Лондоне было примерно 10 градусов тепла, но фанат стоял с чашкой весь поединок. Интересно, что это не первый случай, когда фанаты приходят на матч в халате.

К примеру, три года назад вот этот болельщики решил посетить матч "Селтика" вот в таком одеянии.

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А этот болельщик из Италии, видимо, только вышел из душа. Ведь он пришел на стадион в шапочке, в халате, плавках и шлепанцах. После этого его больше не пускали на арену.

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На матчах "Эвертона" есть свои легендарные личности. Вот этот фанат каждый поединок приходил в одних только плавках и шарфе. А на голове у него была лишь шапочка для плавания.

Фанат "Сток Сити", два года назад, также решил привлечь к себе внимание и пришел на стадион в трусах и маской для плавания. Это заметил Питер Крауч и отблагодарил фаната.

Всем мы помним выходку Артема Милевского, когда тот пришел на презентацию тренера в халате.

Как заявлял агент Артема Александр Панков, "Милевскому нравятся девушки постарше". "Артем знает правила. С несовершеннолетними не общается. Он любит сложившихся личностей", – подчеркнул агент.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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чемпионат Англии чемпионат Италии Арсенал Лондон Артем Милевский

Источник: Сегодня|Спорт

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