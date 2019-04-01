Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста"

Сегодня, 19:17

Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу Расинга в чемпионате Аргентины

Фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста" Футбол Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу Расинга в чемпионате Аргентины

Болельщик "Расинга" из Авельянеды Габриэль Аранда необычным способом решил отпраздновать победу родного клуба в чемпионате Аргентины. Фанат притащил на всеобщие гуляния череп своего дедушки Валентина Алсины, который он перед этим выкопал из могилы.

В интервью местным СМИ Габриэль признался, что его дед был большим фанатом "Расинга" и хотел бы вместе с ним отпраздновать этот триумф. Также он заявил, что страсть к футболу в его семье передается по наследству, не имеет границ и запоминается на все времена.


Фото: twitter.com/FutbolEsquema

Отметим, что "Расинг" стал чемпионом страны в девятый раз. Также клуб по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Либертадорес, а также выигрывал Межконтинентальный кубок, чего до момента не удавалось ни одному аргентинскому клубу. В составе "Расинга" выступает бывший футболист харьковского "Металлиста" Джонатан Кристальдо, а капиатнсую повязку носит бывший лидер "Порту" и "Лиона" Лисандро Лопес.

Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, болельщики, чемпионат Аргентины, болельщик

Вы сейчас просматриваете новость " Фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пять раз жестче, чем "Шахтеру": УЕФА вынес вердикт "Айнтрахту"

29 марта, 12:00

Немецкий клуб наказан за поведение своих болельщиков в Италии

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча, но она доработала поединок до конца

28 марта, 15:15

После матча врачи диагностировали у пострадавшей серьезный ожог

В Аргентине переименовали футбольную лигу в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы

21 марта, 15:14

Аргентинский футболист трагически погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем

Дым и газ: фанаты сорвали матч "Панатинаикос" – "Олимпиакос"

18 марта, 10:08

Поединок чемпионата Греции не был доигран из-за болельщиков, которые атаковали полицейских

Верните нам деньги: болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду

17 марта, 14:28

Фанаты в Генуе хотели посмотреть на Криштиану Роналду, а он остался в Турине

Фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа

16 марта, 15:28

45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

5 женщин-разлучниц, которых и близко нельзя подпускать к мужьям

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Макаревич резко высказался о своих поклонниках-"крымнашистах"

Красавица дня. Длинноногая девушка-арбитр из Польши

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова
Загрузка...

"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

Сегодня, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

Вчера, 09:44

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

30 марта, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

30 марта, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

30 марта, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М