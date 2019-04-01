Фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста"
Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу Расинга в чемпионате Аргентины
Болельщик "Расинга" из Авельянеды Габриэль Аранда необычным способом решил отпраздновать победу родного клуба в чемпионате Аргентины. Фанат притащил на всеобщие гуляния череп своего дедушки Валентина Алсины, который он перед этим выкопал из могилы.
В интервью местным СМИ Габриэль признался, что его дед был большим фанатом "Расинга" и хотел бы вместе с ним отпраздновать этот триумф. Также он заявил, что страсть к футболу в его семье передается по наследству, не имеет границ и запоминается на все времена.
Фото: twitter.com/FutbolEsquema
Отметим, что "Расинг" стал чемпионом страны в девятый раз. Также клуб по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Либертадорес, а также выигрывал Межконтинентальный кубок, чего до момента не удавалось ни одному аргентинскому клубу. В составе "Расинга" выступает бывший футболист харьковского "Металлиста" Джонатан Кристальдо, а капиатнсую повязку носит бывший лидер "Порту" и "Лиона" Лисандро Лопес.
Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.
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