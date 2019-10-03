Фанатов "Динамо" избили в Швейцарии перед матчем Лиги Европы: подробности инцидента

Ультрас киевского клуба атаковали фаны "Санкт-Галлена". Один из болельщиков "Динамо" попал в больницу

Перед матчем "Лугано" – "Динамо" в Швейцарии было совершено нападение на фанатов киевского клуба, которые прибыли в Санкт-Галлен, чтобы поддержать украинскую команду. Об этом сообщает "Динамомания". Онлайн Лугано – Динамо смотрите в трансляции на нашем сайте.

По данным источника, атака произошла неподалеку от стадиона Kiburn Park у входа в торговый центр Shopping Arena. По предварительной информации, нападавшие представляют ультрас ФК "Санкт-Галлен 1879". Их мотивы в данный момент не ясны. Сообщается, что в результате нападения пострадали двое фанатов киевлян, один доставлен в больницу.

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Всего в Швейцарию прибыли 92 болельщика "Динамо". Напомним, местом проведения поединка "Лугано" – "Динамо" избрали 20-тысячный стадион "Кибурн Парк" в Санкт-Галлене, так как 6-тысячная арена самого "Лугано" не соответствует требованиям УЕФА.

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Отметим, что перед игрой в Швейцарии Михайличенко заявил: "Лугано" в чемпионате и Лиге Европы – разные команды". Таким образом главный тренер "Динамо" предостерег своих игроков от недооценки соперника, крайне неудачно выступающего в своем национальном первенстве, в котором "Лугано" занимает нынче предпоследнее место.

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