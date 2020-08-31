Фанатов "Зенита" побили в хинкальной Москвы: видео

Ультрас питерского клуба досталось в заведении, где они отмечали ничью в поединке с "Локомотивом"

После воскресного матча чемпионата России между московским "Локомотивом" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга, который завершился вничью 0:0, на фанатов питерской команды напали в одной из хинкальных столицы РФ. Это уже второй скандал вокруг игры. Ранее сына тренера "Зенита" не пустили на трибуны в атрибутике клуба.

"Фанаты "Локомотива" весело встретили фанатов "Зенита" в Москве. Как итог – разрушенное кафе и несколько человек на полу, – сообщает телеграм-канал Baza. – Бойцы "Локо" – а это, скорее всего, были именно они, потому что команды играли в рамках тура РПЛ – в количестве пары десятков человек ввалились в хинкальную на улице Халтуринской и накинулись на фанатов из СПб. Они точно знали, куда идут: в кафе сидели фанаты питерской команды и отмечали ничью. Били, кстати, не всех – парня с девушкой и мужчину с ребенком трогать не стали. Интересно, что никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты "Зенита" сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей"

Фанаты "Зенита" побиты в Москве Видео: Telegram-канал Baza

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Ранее в Париже футбольные фанаты устроили погромы. Так они отреагировали на поражение своего клуба "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов с "Баварией".

Также мы писали, что фанаты "Динамо" с фаерами прорвались на матч с "Олимпиком", протестуя против назначения главным тренером Мирчи Луческу.

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