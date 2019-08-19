Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Фанаты "Атлетико" надругались над табличкой новичка "Барселоны"

Сегодня, 09:36

Гризманну до сих пор не могут простить уход из клуба

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн / Фото: AFP

Фанаты "Атлетико" продолжают проявлять недовольство решением бывшего форварда команды Антуана Гризманна перейти в "Барселону".

Фиаско "Барсы" и победа "Реала": расписание и результаты стартового тура чемпионата Испании

Накануне перед домашним матчем мадридского клуба в чемпионате Испании с "Хетафе" болельщики испортили мемориальную доску в честь экс-форварда команды, установленную около стадиона Ванда Метрополитано.

Реклама

Ее испачкали и забросали мусором – ореховой скорлупой и пивными банками, а на фамилию футболиста нанесли наклейки. Напомним, что Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. 12 июля французский игрок перешел из мадридского клуба в "Барселону". Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро.

В тренде
Зеленский встретился с Нетаньяху: видео

Чемпионат Испании стартовал пятничным поединком действующего чемпиона страны "Барселоны" против "Атлетико". Впервые за 10 лет старт Примеры пропускал Лионель Месси – лидер каталонцев не успел восстановиться после травмы.

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид

Источник: Marca

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...