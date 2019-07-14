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Фанаты "Атлетико" отомстили Гризманну за переход в Барселону"

14 июля, 16:24

Фанаты считают французского футболиста предателем

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP

Болельщики "Атлетико" выразили свое недовольство трансфером форварда Антуана Гризманна в "Барселону". Фанаты мадридского клуба заклеили стикерами памятную табличку футболиста на стадионе, которую игроки получают за проведение более 100 матчей за команду.

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Отметим, что это не первый подобный случай: в феврале болельщики поступили также с табличкой голкипера Тибо Куртуа, когда тот перешел в мадридский "Реал".

Гризманн играл за "Атлетико" с 2014 года, за это время он записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах.

Как сообщалось ранее, "Барселона" выкупила Антуана за отступные в размере 120 млн евро, однако "Атлетико" рассчитывает добиться повышения суммы компенсации за Гризманна до 200 млн. В лагере "матрасников" уверены, что каталонцы недоплатили. Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 до 120 млн евро. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку каталонцы вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.

Также мы писали, что "Барселона" обогнала клуб Зинченко. Обнародована "жирная" бухгалтерия трансферного рынка. За последние пять лет каталонцы потратили на приобретение футболистов свыше миллиарда евро, обогнав даже "Манчестер Сити".

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Тег чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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