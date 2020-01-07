Фанаты "Барселоны" оскорбляли умершего игрока "Эспаньола" и скандировали нацистский лозунг

"Барселона" ведет расследование касательно поведения группировки Boixos Nois на матче дубля против второй команды "Эспаньола". Об этом сообщает RAC1.
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Болельщики высмеивали бывшего футболиста "Эспаньола" Дани Харке, умершего от сердечного приступа в 2009 году.
Так, фанаты скандировали: "Если Дани Харке забьет, это будет гол-призрак". Также они выкрикивали нацистское приветствие.
"Барселона" начала расследование, как члены Boixos Nois сумели пройти на стадион. С 2003 года представителям группировки запрещено посещать стадион "Барселоны".
Матч основных команд "Барселоны" и "Эспаньола" завершился вничью 2:2. Харке умер в 26 лет от сердечного приступа во время разговора с подругой по телефону.
Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Второе место занял "Реал", третье – "Ювентус".
Также добавим, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль продолжает попадать в скандальные ситуации.
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