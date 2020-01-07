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Фанаты "Барселоны" оскорбляли умершего игрока "Эспаньола" и скандировали нацистский лозунг

7 января, 13:21

Болельщики каталонского клуба попали в неприятную историю во время матча второй команды

/ Фото: Reuters

"Барселона" ведет расследование касательно поведения группировки Boixos Nois на матче дубля против второй команды "Эспаньола". Об этом сообщает RAC1.

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Болельщики высмеивали бывшего футболиста "Эспаньола" Дани Харке, умершего от сердечного приступа в 2009 году.

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Так, фанаты скандировали: "Если Дани Харке забьет, это будет гол-призрак". Также они выкрикивали нацистское приветствие.

"Барселона" начала расследование, как члены Boixos Nois сумели пройти на стадион. С 2003 года представителям группировки запрещено посещать стадион "Барселоны".

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Матч основных команд "Барселоны" и "Эспаньола" завершился вничью 2:2. Харке умер в 26 лет от сердечного приступа во время разговора с подругой по телефону.

Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Второе место занял "Реал", третье – "Ювентус".

Также добавим, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль продолжает попадать в скандальные ситуации.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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Источник: Сегодня|Спорт

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