Фанаты "Бетиса" устроили овацию Лионелю Месси после гола в ворота их команды
Аргентинский нападающий поблагодарил болельщиков чужой команды за хорошее к нему отношение
Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (4:1). После того, как Лео идеально подсек мяч с линии штрафной под перекладину, фанаты севильского клуба устроили овацию аргентинскому игроку. Многие аплодировали стоя.
"Не помню, аплодировали ли мне на других стадионах. Благодарен фанатам, они всегда здорово к нам относятся. Очень приятное чувство, я очень признателен людям за их реакцию после моего последнего гола", – цитирует Месси Marca.
Этот хет-трик стал для Лионеля Месси 33-м в карьере. Месси дебютировал за первую команду Барселоны в 2003 году. За это время Месси становился обладателем 5 "Золотых мячей", 4 раза выигрывал вместе с "Барселоной" Лигу чемпионов.
Ранее французское издание L’Équipe обнародовало список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает как раз лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3
Также сообщалось, что экс-игроку киевского "Динамо" запретили бить Месси по ногам
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