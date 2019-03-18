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Фанаты "Бетиса" устроили овацию Лионелю Месси после гола в ворота их команды

Сегодня, 15:07

Аргентинский нападающий поблагодарил болельщиков чужой команды за хорошее к нему отношение

Месси забил "Бетису" трижды
Месси забил "Бетису" трижды. Фото: AFP
Фанаты "Бетиса" устроили овацию Лионелю Месси после гола в ворота их команды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f97/f51/5c8f97f5183fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f97/f51/5c8f97f5183fc.jpg Футбол Аргентинский нападающий поблагодарил болельщиков чужой команды за хорошее к нему отношение

Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (4:1). После того, как Лео идеально подсек мяч с линии штрафной под перекладину, фанаты севильского клуба устроили овацию аргентинскому игроку. Многие аплодировали стоя.

"Не помню, аплодировали ли мне на других стадионах. Благодарен фанатам, они всегда здорово к нам относятся. Очень приятное чувство, я очень признателен людям за их реакцию после моего последнего гола", – цитирует Месси Marca.

Этот хет-трик стал для Лионеля Месси 33-м в карьере. Месси дебютировал за первую команду Барселоны в 2003 году. За это время Месси становился обладателем 5 "Золотых мячей", 4 раза выигрывал вместе с "Барселоной" Лигу чемпионов.

Ранее французское издание L’Équipe обнародовало список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает как раз лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 

Также сообщалось, что экс-игроку киевского "Динамо" запретили бить Месси по ногам

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси

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Источник:

Eurosport

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