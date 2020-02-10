Фанаты бывшей команды Селезнева устроили эпичные похороны клуба: он тут же "воскрес"

Фанаты "Малаги" перед домашним матчем 27-го тура испанской Сегунды с "Нумансией" устроили похороны клуба. Болельщики команды надели маски и принесли к стадиону "Ла Росаледа" гроб. Напомним, недавно экс-игрок "Малаги" попался с тонной наркотиков: он оказался лидером преступной группировки.

Отметим, что "Малага", цвета которой в свое время защищал бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев, уже второй год проводит в Сегунде – втором испанском дивизионе. Хотя еще семь лет назад "анчоусы", как называют "Малагу", играли в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Не самая, надо сказать, воодушевляющая процессия в исполнении фанатов, тем не менее, подействовала на игроков "Малаги", которые в игре с "Нумансией" добыли волевую победу со счетом 2:1, забив решающий мяч на последних секундах встречи! В соцсетях по этому поводу шутят: неужели "Малага" уже воскресла?

Смотрите, как "Малага" обыгрывала в свое время "Барселону"

Победа над "Нумансией" позволила "Малаге" выбраться из зоны вылета Сегунды, обойдя "Альбасете" Романа Зозули и "Овьедо" Андрея Лунина. Команды украинцев сейчас делят четвертое-пятое места с конца турнирной таблицы, тогда как четыре худших клуба по итогам сезона опустятся в более низкий дивизион.

Напомним, накануне Лунин пропустил пенальти от "Райо Вальекано". Однако четыре сейва Андрея позволили "Овьедо" добыть выездную ничью 1:1.

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