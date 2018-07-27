Фанаты "Динамо" потребовали вернуть в команду Артема Милевского

На матче Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Атромитосом" из Афин (4:3) болельщики хозяев вывесили баннер с требованием вернуть в команду двоих футболистов – форварда Артема Милевского и защитника Алексея Гавриловича.

"Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!" – гласила надпись на одном из баннеров. Таким образом болельщики обратились к главному тренеру "Динамо" Алексею Шпилевскому, который принимал решение по обоим футболистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболисты покинули команду из-за нарушения дисциплины. Позже агент Александр Панков, который представляет интересы Милевского, рассказал, что его клиент рассмотрит все предложения, в том числе из России.

Напомним, что на днях один из лучших футболистов в мировой истории Диего Марадона прибыл в белорусский Брест. Здесь он начинает работать на должности председателя правления брестского футбольного клуба "Динамо". Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.