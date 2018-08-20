Фанаты "Фейеноорда" забросали детей игрушками

Болельщики таким образом поддержали детей из местной больницы, которых пригласили на матч

Болельщики "Фейеноорда" устроили флешмоб на матче чемпионата Голландии с "Эксельсиором". С верхнего яруса трибун они забросали болельщиков на нижнем ярусе мягкими игрушками. На этом матче на нижней трибуне расположились дети из местного госпиталя, которые были приглашены посмотреть игру. Видео акции поделились болельщики в соцсетях.

"Фейеноорд" идет на седьмом месте в чемпионате после двух туров.

Make it rain!



At the @excelsiorrdam vs @Feyenoord game, fans shower children from the @erasmusmcintl hospital with stuffed toys.pic.twitter.com/Jhve66lwFk — Daniel Peter (@danieljpeter) August 20, 2018

Напомним, что в прошлом году в Англии фанаты забросали поле игрушечными свиньями в знак протеста. Перед матчем "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик" на поле выбросили сотни игрушечных свинок.

Ранее фанаты забросали камнями автобус с футболистами сборной Бразилии. Болельщики были разочарованы вылетом команды в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

А вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами. Болельщики организовали акцию против Джанлуиджи Доннаруммы, отказавшегося продлить контракт с "Миланом".