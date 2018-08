Фанаты "Фейеноорда" забросали детей игрушками

Болельщики "Фейеноорда" устроили флешмоб на матче чемпионата Голландии с "Эксельсиором". С верхнего яруса трибун они забросали болельщиков на нижнем ярусе мягкими игрушками. На этом матче на нижней трибуне расположились дети из местного госпиталя, которые были приглашены посмотреть игру. Видео акции поделились болельщики в соцсетях.

"Фейеноорд" идет на седьмом месте в чемпионате после двух туров.

Make it rain!



At the @excelsiorrdam vs @Feyenoord game, fans shower children from the @erasmusmcintl hospital with stuffed toys.pic.twitter.com/Jhve66lwFk