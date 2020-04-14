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"Здоровье важнее", – футбольные фанаты выступили против поспешного возобновления чемпионата

14 апреля, 20:56

Вадим Авдасев

Французски ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей

Руководители французского футбола едва ли не самые решительные в определении сроков, когда спортсмены вернутся на поля. Вчера во Франции назвали две вероятные даты возобновления чемпионата. При этом общенациональный карантин там продолжен до 11 мая, а массовые мероприятия – до середины июля.

Более того, во Франции решили, когда начнут следующий сезон. В то же время сразу 45 фанатских объединений клубов трех дивизионов выступили против преждевременного возвращения футбола. Инициативу проявили ультрас "ПСЖ", а их поддержали фаны "Бордо", "Нанта", "Сент-Этьена", "Ренна", "Страсбура" и других. Ассоциация болельщиков заявила:

"Невозможно, чтобы футбол возобновился преждевременно. Он вернется в свое время, когда будут соблюдены все санитарные и социальные условия, – говорится в заявлении Национальной ассоциации болельщиков. – Футбол любой ценой – это футбол позора, у которого нет будущего".

Ультрас обвинили руководителей лиги в том, что они больше заинтересованы в финансовой выгоде, чем в здоровье футболистов. Мол, те спешат, поскольку Canal+ и beIN Sports приостановили оплату ТВ-прав. В целом болельщики выступают против футбола без зрителей.

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возобновление карантин фанаты ультрас чемпионат Франции коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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