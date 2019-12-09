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Фанаты "Крузейро" яростно отреагировали из-за вылета команды: полиция применила гранаты

9 декабря, 10:19

Бразильский клуб впервые вылетел из высшего дивизиона

Крузейро

Крузейро / Фото: Twitter

"Крузейро" потерпел поражение в матче заключительного, 38-го тура бразильской Серии А с "Палмейрасом", который прошел на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти и завершился со счетом 0:2.

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В итоге "Крузейро", набрав 36 очков, финишировал в зоне вылета, заняв 17-е место в турнирной таблице первенства, и впервые в своей истории покинул высший дивизион.

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Во время матча болельщики клуба не смогли сдержать эмоции и начали ломать кресла, а также пытались выбежать на поле. Для предотвращения беспорядков полиции пришлось применять гранаты.

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"Крузейро" является четырехкратным чемпионом Бразилии и шестикратным обладателем Кубка страны. Также клубу дважды покорялся Кубок Либертадорес.

Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" избавится не только от последнего бразильца, но и от вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – помимо Сидклея, в их число попал и хорват Йосип Пиварич. Причина – позиция левого защитника, на которую они претендуют, наглухо закрыта Виталием Миколенко.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы:

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фанаты чемпионат Бразилии Крузейро

Источник: Сегодня|Спорт

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