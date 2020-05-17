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Фанаты "Локомотива" "похоронили" руководство клуба за изгнание экс-тренера "Динамо": фото

17 мая, 19:04

Олег Люлька

Болельщики московской команды установили перед стадионом траурные фотографии боссов "железнодорожников"

Перед кассами стадиона московского "Локомотива" неизвестные установили траурные фотографии здравствующих председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе. Под распечатанными снимками авторы акции приклеили гвоздики. В Сети предполагают, что так фанаты "Локомотива" выразили свое отношение к решению руководства клуба расстаться с экс-тренером киевского "Динамо" Юрием Семиным.

Ранее болельщики "Локомотива" поддержали Юрия Семина после ухода с поста главного тренера московского клуба. Неподалеку от стадиона "Черкизово", домашней арены "железнодорожников", появилось граффити "Только Семин".

Напомним, 14 мая "Локомотив" официально объявил об уходе 73-летнего Юрия Семина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич, которого Сергей Ребров выжил из чемпионата Венгрии.

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Юрий Семин

Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Отметим, что Юрий Семин тренировал "Локомотив" с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза – Суперкубок России.

Смотрите, как "Локомотив" Семина играл в Лиге чемпионов

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Россия болельщики фанаты чемпионат России Юрий Семин Локомотив Москва

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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