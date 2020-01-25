Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Фанаты "Манчестер Юнайтед" готовят акцию протеста против владельцев клуба

25 января, 15:50

Болельщики хотят массово уйти со стадиона

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед"

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Болельщики "Манчестер Юнайтед" готовят массовую акцию протеста против владельцев клуба — семейства Глэйзеров, сообщает Mirror.

Читайте также: руководство "Манчестер Юнайтед" предопределило судьбу главного тренера

Согласно информации источника, фанаты "красных дьяволов", не довольные действиями собственников клуба и вице-президента Эда Вудворда, призывают всех зрителей, которые посетят домашний матч 25-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" 1 февраля, покинуть "Олд Траффорд" на 58-й минуте встречи.

Реклама

Время ухода со стадиона выбрано неслучайно. Это отсылка к предыдущему домашнему матчу "Манчестер Юнайтед" с "Бернли". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Она стала первой для "Бернли" на "Олд Траффорд" за последние 58 лет. "Манчестер Юнайтед", набрав в 24 матчах 34 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место.

Интересно, что после проигрыша "Ливерпулю" вратарь "Манчестер Юнайтед" разбил свою шикарную машину за 200 000. Серхио Ромеро направлялся на тренировку на своем Lamborghini.

В тренде
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "АЗ" Алкмаар – 4:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Поражение
Поражение "МЮ" от "Ливерпуля" и фиаско "Лестера": все результаты 23-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...