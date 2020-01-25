Фанаты "Манчестер Юнайтед" готовят акцию протеста против владельцев клуба

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Болельщики "Манчестер Юнайтед" готовят массовую акцию протеста против владельцев клуба — семейства Глэйзеров, сообщает Mirror.

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Согласно информации источника, фанаты "красных дьяволов", не довольные действиями собственников клуба и вице-президента Эда Вудворда, призывают всех зрителей, которые посетят домашний матч 25-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" 1 февраля, покинуть "Олд Траффорд" на 58-й минуте встречи.

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Время ухода со стадиона выбрано неслучайно. Это отсылка к предыдущему домашнему матчу "Манчестер Юнайтед" с "Бернли". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Она стала первой для "Бернли" на "Олд Траффорд" за последние 58 лет. "Манчестер Юнайтед", набрав в 24 матчах 34 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место.

Интересно, что после проигрыша "Ливерпулю" вратарь "Манчестер Юнайтед" разбил свою шикарную машину за 200 000. Серхио Ромеро направлялся на тренировку на своем Lamborghini.

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