Фанаты "Манчестер Юнайтед" и "Лидса" устроили массовое побоище на трибунах

В товарищеском матче английские болельщики не стали церемониться друг с другом

В контрольном поединке между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом", который прошел в Австралии, случился не очень приятный эпизод. Болельщики двух клубов решили устроить разборки прямо во время поединка. Дебоширов пришлось силой выводить со стадиона.

Не остался в стороне и маскот красных дьяволов. Талисман "Манчестер Юнайтед" Фред во время предсезонного матча между "МЮ" и "Лидсом" подошел к сектору, где сидели болельщики "белых", и начал их провоцировать. Фред развернулся и начал трясти хвостом в сторону трибун. Реакция зрителей не заставила себя ждать – один из мужчин бросил на маскота свой напиток.

Противостояние между "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом" имеет весьма интересное название – дерби Красной и Белой розы. Между фанатами двух клубов всегда были сложные отношения. Стоит напомнить, что этот поединок выиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом – 4:0.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов.

Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом":

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