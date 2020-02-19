Фанаты "МЮ" не смогут посещать матчи "Челси" из-за гомофобных кричалок

Часть болельщиков нецензурно выражались по отношению к футболистам

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" / Фото: Getty Images

"Челси" на официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил о запрете на посещение игр на "Стэмфорд Бридж" группе фанатов "Манчестер Юнайтед", которые выкрикивали гомофобные кричалки во время матча 26-го тура чемпионата Англии.

"На матче большая группа болельщиков "Манчестер Юнайтед" выкрикивала неприемлемые гомофобные кричалки. Такое поведение недопустимо. Этим болельщикам будет запрещено посещать матчи на "Стэмфорд Бридж" в будущем. Мы передали подробности "Манчестер Юнайтед", чтобы они могли принять соответствующие меры", – говорится в заявлении.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице после 26 туров, опережая идущий девятым "Эвертон" только на пять очков.

Кстати, Маркос Рохо рассказал о конфликте со Златаном Ибрагимовичем в "Манчестер Юнайтед". Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо вспомнил, как обозвал Златана Ибрагимовича носатым во время матча Лиги Европы с "Ростовом".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" побеждал нидерландский "АЗ" в Лиге Европы в декабре:

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