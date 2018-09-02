Фанаты "МЮ" запустили над стадионом самолет с баннером против руководства

Фанаты "Манчестер Юнайтед" запустили самолет с баннером во время домашнего матча четвертого тура чемпионата Англии против "Бернли". Адресован текст баннера вице-президенту клуба Эду Вудварду: "Эд Вудвард – специалист по провалам". При этом изначально планировался другой текст: "Ed out – LUHG" ("Эд, уходи – люби "Юнайтед", ненавидь Глейзера" – love United hate Glazer). Семейство Глейзеров – владельцы "МЮ".

На днях бывший капитан "МЮ" Гэри Невилл обвинил Вудварда в саботировании работы главного тренера Жозе Моуринью. Якобы вице-президент не стал приобретать в клуб тех футболистов, которых просил португалец.

Ранее фанаты "МЮ" уже запускали самолет с баннером – в 2014 году они таким оригинальным образом требовали отставки главного тренера Дэвида Мойеса. Через месяц он был уволен.

Напомним, "МЮ" обыграл "Бернли" со счетом – 2:0. Два гола забил Лукаку, а Погба не реализовал пенальти.

Кстати, ранее ходили слухи, что Жозе Моуринью будет уволен из "Манчестер Юнайтед", если команда не победит "Бернли".