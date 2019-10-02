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Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь. Она показала кое-что другое

2 октября, 13:07

Пышногрудая Дилетта Леотта заставила тиффози оторвать свои взгляды от событий на футбольном поле

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта / Фото: Instagram

Матч чемпионата Италии по футболу между "Наполи" и "Брешией" (2:1) ознаменовался забавной историей. Когда мимо трибуны болельщиков местной команды проходила сексапильная телеведущая Дилетта Леотта, тиффози "Наполи" принялись дружно скандировать: "Fuori le tette!", что в переводе означает: "Покажи грудь!". И зажигательная спортивная журналистка, которая в недалеком прошлом вела прогноз погоды, услышала фанатов.

Правда, в ответ пышногрудая блондинка показала болельщикам "Наполи" кое-что другое – палец. Не средний. Дилетта, которая недавно брала интервью у Жозе Моуриньо, повернула вниз большой палец, указывая им при этом на свой шикарный бюст и заразительно улыбаясь. Разозленные фанаты "Наполи" отреагировали свистом.

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Отметим, что в Instagram у Дилетты Леотты – свыше 4,6 миллиона подписчиков. Смотрите фото красотки-журналистки:

Тем временем у известной украинской журналистки Влады Седан дело идет к свадьбе с Александром Зинченко. На неизбежность этого события намекнула девушка украинского футболиста "Манчестер Сити", выложив у себя в Instagram фото с кольцом не безымянном пальце.

Хотя, как мы помним, совсем недавно Зинченко и его девушка поругались сразу же после новости о беременности Влады. Причиной онлайн-разборок влюбленных стал внешний вид журналистки на конкурсе "Мисс Украина".

Смотрите, как Влада Седан зажигает с Александром Зинченко

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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