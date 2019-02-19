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Фанаты "Нюрнберга" забросали футбольное поле теннисными мячами

Сегодня, 10:55

Болельщики протестовали против матчей Бундеслиги по понедельникам

Болельщики забросали поле теннисными мячиками
Болельщики забросали поле теннисными мячиками. Фото: Twitter
Фанаты "Нюрнберга" забросали футбольное поле теннисными мячами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc3/0c6/5c6bc30c69dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc3/0c6/5c6bc30c69dff.jpg Футбол Болельщики протестовали против матчей Бундеслиги по понедельникам

Матч 22-го тура чемпионата Германии по футболу "Нюрнберг" – "Боруссия" Д (0:0), который прошел 18 февраля, был прерван из-за поведения зрителей. Во время поединка болельщики "Нюрнберга" вывесили оскорбительные баннеры в адрес Немецкого футбольного союза, а также бросали на поле черные теннисные мячики.

Из-за посторонних предметов на поле главному арбитру даже пришлось приостановить игру на некоторое время, чтобы убрать теннисные мячи.

Болельщики такими действиями в очередной раз выразили недовольство проведением игр Бундеслиги по понедельникам. Подобные акции на многих немецких стадионах проходят уже не первый год.

Ранее клубы немецкой Бундеслиги договорились об отмене матчей чемпионата по понедельникам. Изменение расписания произойдет с сезона-2021/22, когда вступит в силу новый телевизионный контракт.

Кстати, сегодня в Лиге чемпионов пройдут поединки 1/8 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".

Напомним, мы рассказывали, что американские болельщики забросали хоккеистов игрушками:

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Тег фанаты, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, Нюрнберг

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sport24.ru

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