Фанаты "Нюрнберга" забросали футбольное поле теннисными мячами

Болельщики протестовали против матчей Бундеслиги по понедельникам

Болельщики забросали поле теннисными мячиками. Фото: Twitter

Фанаты "Нюрнберга" забросали футбольное поле теннисными мячами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc3/0c6/5c6bc30c69dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc3/0c6/5c6bc30c69dff.jpg 2019-02-19T10:55:00+02:00 Футбол Болельщики протестовали против матчей Бундеслиги по понедельникам

Матч 22-го тура чемпионата Германии по футболу "Нюрнберг" – "Боруссия" Д (0:0), который прошел 18 февраля, был прерван из-за поведения зрителей. Во время поединка болельщики "Нюрнберга" вывесили оскорбительные баннеры в адрес Немецкого футбольного союза, а также бросали на поле черные теннисные мячики.

Из-за посторонних предметов на поле главному арбитру даже пришлось приостановить игру на некоторое время, чтобы убрать теннисные мячи.

Болельщики такими действиями в очередной раз выразили недовольство проведением игр Бундеслиги по понедельникам. Подобные акции на многих немецких стадионах проходят уже не первый год.

Ранее клубы немецкой Бундеслиги договорились об отмене матчей чемпионата по понедельникам. Изменение расписания произойдет с сезона-2021/22, когда вступит в силу новый телевизионный контракт.

Кстати, сегодня в Лиге чемпионов пройдут поединки 1/8 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".

Напомним, мы рассказывали, что американские болельщики забросали хоккеистов игрушками:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Фанаты "Нюрнберга" забросали футбольное поле теннисными мячами". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.