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Фанаты "Полесья" попали петардой в игрока "Вереса"

6 мая, 13:42

Поединок Второй лиги чемпионата Украины завершился скандалом

Ровенский клуб добыл выездную победу
Ровенский клуб добыл выездную победу. Фото: Официальный сайт НК "Верес"

В рамках 24-го тура Второй Лиги чемпионата Украины по футболу в Новоград-Волынском житомирское "Полесье" принимало ровенский "Верес". Матч завершился победой клуба из Ровно – 2:1.

Во время поединка состоялся весьма неприятный эпизод с участием фанатов. Из трибуны, где сидели болельщики "Полесья" на поле полетела петарда, которая взорвалась прямо возле игрока "Вереса" Дмитрия Ховбоши.

Защитник упал на газон, а несколько футболистов "Вереса" пошли в сторону фанатов. С трибун на поле начали выходить самые буйные из них, которых пришлось уже усмирять полиции.

После 23-го тура "Полесье" идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Верес" – на пятом. Оба клуба претендуют на выход в Первую лигу.

Ранее мы писали, что вратаря "Аякса" оглушили взрывом петарды во время матча чемпионата Голландии. Андре Онана пострадал от брошенной болельщиком петарды в матче с "Утрехтом".

Напомним, что несколько лет назад вратарь "Лиона" оглох после взрыва петарды. Антони Лопеш пострадал во время поединка чемпионата Франции. 

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Тег чемпионат Украины, вторая лига, Верес Ровно, Полесье Житомир

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Football.ua

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