Фанаты "ПСЖ" мешали спать футболистам "Реала" перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты "Пари Сен-Жермен" мешали спать игрокам "Реала" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики парижской команды активно шумели возле отеля, где остановились мадридцы. Около пятидесяти фанатов пели песни, кричали, а также взрывали петарды и жгли файеры посреди ночи.

Матч "ПСЖ" – "Реал" состоится сегодня, 6 марта, в Париже на "Парк де Пренс". Начало встречи в 21.45. Первая игра этих команд прошла в феврале в Мадриде и закончилась в пользу "Реала" – 3:1.

Напомним, что "Пари Сен-Жермен" сыграет против "Реала" без своего лидера Неймара. В субботу самый дорогой футболист мира перенес операцию на правой ноге (последствия перелома пятой плюсневой кости в поединке с "Марселем" 25 февраля), и выбыл из строя на три месяца.

At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. pic.twitter.com/CHxKycVQac