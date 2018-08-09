Фанаты разбили голову судье во время матча Лиги Европы в Австрии

Поединок "Штурм" – АЕК был остановлен почти на 40 минут из-за травмы бокового арбитра

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между австрийским "Штурмом" и кипрским АЕК был прерван из-за беспорядков на трибунах. Судьи приняли такое решение на 78-й минуте игры, к тому моменту команда из Ларнаки вела со счетом 2:0.

Пресс-служба "Штурма" назвала поведение фанатов неприемлемым, отметив, что это нанесло ущерб репутации клуба. Также команда из Граца сообщила о задержании инициатора беспорядков. Решение о том, какие санкции будут приняты по отношению к фанату, еще не принято.

Боковой судья встречи получил травму головы после того, как в него с трибун попала бутылка с водой.

Игра была возобновлена спустя почти 40 минут, счет до финального свистка не изменился.

Ранее в четверг "Зенит" был сенсационно разгромлен в Минске. Белорусское "Динамо" обыграло российский клуб со счетом 4:0.

Также в четверг "Мариуполь" проиграл "Бордо" в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб забил первым (отличился Дмитрий Мишнев), но затем пропустил три мяча. Поединок прошел в Одессе на стадионе "Черноморец", где накануне красили траву в зеленый цвет. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.

Ранее "Уфа" минимально обыграла полупрофессиональный клуб из Люксембурга. Клуб российской Премьер-лиги в Лиге Европы сыграл с "Прогресом".