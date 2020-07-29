Фанаты Роналду атаковали его яхту. "Досталось" невесте Криштиану (видео)

Десятки болельщиков "Ювентуса" вплавь отправились к яхте знаменитого форварда своей команды Криштиану Роналду, чтобы своими песнями и речевками поздравить его с завоеванием очередного титула. Напомним, на днях в матче с "Сампдорией" Роналду принес "Ювентусу" досрочное чемпионство Италии. Туринская команда взяла Скудетто девятый раз подряд и 36-й в истории.

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В эти дни Роналду проводит отпуск в морской прогулке на яхте со своей семьей – сексапильной невестой Джорджиной Родригес, которая недавно обслужила Роналду в платье с выпирающей грудью, и четырьмя детьми. Пользуясь тем, что яхта находилась относительно недалеко от берега, фанаты "Ювентуса", из-за карантина не имевшие возможности болеть за свою команду на трибунах, атаковали плавсредство португальского нападающего.

Отчаянные болельщики "Ювентуса" окружили яхту Роналду, но 5-кратного обладателя "Золотого мяча" они там не застали. Впрочем, на борту в этот момент находилась Джорджина, которая снимала происходившее на камеру. Ей фанаты туринского клуба, находясь по шею в воде, и спели зажигательную песню, приведя девушку в восторг.

Ранее мы писали, что Роналду признан лучшим пенальтистом XXI века, Месси – худшим. Одни и те же игроки оказались фигурантами как списка героев, так и антигероев.

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Также мы рассказывали, что самый популярный человек на планете останется в Италии. О том, что Криштиану Роналду никуда не уйдет, заявил босс "Ювентуса".

Смотрите обзор чемпионского матча "Ювентуса"

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