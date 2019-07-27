Фанаты "Спартака" требуют отставки тренера, который сфотографировался в футболке Путина

Олег Кононов неудачно стартовал в чемпионате России. После 0:2 от "Тамбова" болельщики жаждут его увольнения

Олег Кононов. Фото: Championat.ru

Болельщики московского "Спартака" требуют отставки с поста главного тренера команды белоруса с российским паспортом Олега Кононова, которого в свое время едва ли не боготворили фанаты львовских "Карпат". Во время матча 3-го тура чемпионата России с "Тамбовом", который "Спартак" проиграл в субботу со счетом 0:2, ультрас московской команды вывесили на трибунах несколько пиджаков, намекая тем самым на отставку Олега Кононова.

К призывам уволить Кононова присоединился известный болельщик "Спартака" – актер Михаил Ефремов, заявив: "Что делать "Спартаку"? Даже по телевизору было слышно, что надо делать. Стадион все сказал. Есть ли варианты, кроме отставки Кононова? Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал. Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков. Отставка или не отставка, но народ кричал, он не безмолвствовал. А я всегда с народом".

Как мы писали, тренер "Спартака" накануне угодил в скандал. Олега Кононова назвали дебилом за поздравление с днем рождения умершему футболисту. Кононов оскандалился во время памятной речи в честь 60-летия со дня рождения Федора Черенкова, сказав: "Поздравляю Федора с 60-летием". "Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? - отреагировал экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов. – Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова – высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом".

Отметим, что Кононов запомнился в Украине довольно успешной работой со львовскими "Карпатами". Он возглавлял "бело-зеленых" с 2008 по 2011 год. Дважды белорус выводил "Карпаты" в еврокубки, за что был награжден Орденом Святого Юрия "за значительные достижения в развитии спорта во Львове". После этого он успел в Украине потренировать "Севастополь" и выиграть с ним Первую лигу.

А затем Олег Кононов оскандалился, сфотографировавшись в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Такой жест вызвал бурю критики со стороны поклонников "Карпат".

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Отметим, что ранее знаменитый украинский футболист Андрей Воронин отказался тренировать российское "Динамо". "Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб московского "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе", – сказал Воронин.

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