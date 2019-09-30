Фанаты требуют уволить тренера, заставившего Зинченко рыдать

Болельщики недовольны выступлением команды и винт в этом звездного ветерана

Венсан Компани / Фото: AFP

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Болельщики "Андерлехта" недовольны выступлением команды в текущем сезоне. Согласно источнику, фанаты бельгийского клуба потребовали от руководства уволить Венсана Компани. Отмечается, что это случилось после матча против "Ваасланд-Беверен" (0:0) в 9-м туре национального первенства. Болельщики собрались у стадиона и выступили с соответствующим требованием.

Напомним, Компани вернулся в клуб летом 2019 года из "Манчестер Сити" и начал карьеру в качестве играющего тренера. Позже он попросил освободить его от тренерской работы, чтобы лучше сосредоточиться на матчах.

Кстати, ранее его бывший одноклубник Александр Зинченко тепло отзывался о бельгийце. Украинец рассказал, что тяжело перенес уход легенды.

"Я плакал, если честно, потому что этого никто не ждал. Я хотел бы оставаться на связи с ним. Для меня он легенда. Мне повезло. Он самый умный парень, которого я когда-либо знал. В прошлом сезоне Венсан мне очень помог. Как на поле, так и за его пределами. Я помню, как несколько раз он брал меня после тренировки и работал со мной около 40 минут, пытаясь помочь мне", – признавался Зинченко в интервью The Sun.

На данный момент "Андерлехт" занимает 13-е место в таблице, набрав за 9 матчей 6 очков.

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