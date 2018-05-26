Фанаты в Киеве: всеобщее веселье и пиво рекой

Для болельщиков из Европы цены на пиво в Киеве очень низкие

26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Столица Украине не видела такого наплыва туристов со времен Евро-2012. Сотни фанатов гуляют в центре Киева, знакомятся с местными жителями и друг другом в ожидании финального поединка. Смотреть финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" можно с 21:45 на каналах "Украина" и "Футбол 1".

Среди прочего, европейские фанаты наслаждаются киевскими ценами. Даже дорогое по местным меркам пиво в официальной фан-зоне за 60 гривен для них – вполне дешево. Так, в Великобритании бокал пива в пабе стоит 3-4 фунта, что составляет 105-140 гривен. В Испании в обычном кафе бокал пива стоит около 4 евро – примерно 120 гривен.

Визуально в центре Киева болельщиков "Ливерпуля" больше, чем фанатов "Реала".











































Пару дней назад группа британских фанатов напала в неприятную историю, когда на них напали хулиганы в одном из кафе, но, к счастью, болельщики отделались легкими повреждениями.

Почему финал Лиги чемпионов в Киеве будет самым крутым за долгие годы: матч драйвового "Ливерпуля" с лучшим игроком чемпионата Англии против "Реала", который поставил все на победу в Лиге чемпионов