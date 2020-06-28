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Фанаты венгерской команды побили своих футболистов за вылет из высшей лиги, вмешалась полиция

28 июня, 15:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Дебрецен" не сумел выиграть решающий матч и пострадал от рук собственных поклонников

Неприятным инцидентом завершился матч чемпионата Венгрии между "Дебреценом" и "Пакшем". Соперники из низшей части турнирной таблицы бились в заключительном туре за право сохранить место в высшем дивизионе. "Дебрецену" нужна была только победа, гостей устраивала ничья. В итоге поединок завершился счетом 1:1. Таким образом, клуб из Дебрецена занял 11-е, предпоследнее, место в чемпионате и покинул элиту. Причем – впервые за 27 лет, за которые команда семь раз становилась чемпионом. К слову, полузащитник "Шахтера" стал игроком венгерского "Ференцвароша".

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Разъяренные фанаты "Дебрецена" преодолели ограждения и выскочили на поле, чтобы собственноручно наказать футболистов. Ультрас толкали бывших любимцев и заставляли снимать футболки, чтобы не позорить честь клуба. Разбушевавшихся болельщиков остановила лишь полиция, которая вмешалась в происходящее и отогнала фанов назад на трибуну за ворота.

Недавно украинец Харатин забил за "Ференцварош" в чемпионате Венгрии. Команда украинского тренера Сергея Реброва стала чемпионом.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Дебреценом" в Лиге Европы три года назад

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