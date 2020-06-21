Фанаты "Зари" смотрели матч с "Десной" из люльки подъемного крана: улетное фото со стадиона Гагарина

Требование Минздрава, чтобы футбольные матчи в Украине проходили при пустых трибунах, не мешает болельщикам воочию наблюдать за поединками с места событий. Ранее мы писали о массовом нарушении карантина на матче "Минай" – "Динамо", за которым сотни болельщиков без масок наблюдали практически у кромки поля. А теперь изобретательностью отличились фанаты луганской "Зари", которые придумали оригинальный способ вживую посмотреть матч своей команды против "Десны" в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

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Чтобы понаблюдать за игрой "Десна" – "Заря" (1:2), два болельщика луганской команды пригнали впритык к трибунам черниговской арены подъемный кран, взобрались в люльку, и оттуда на приличной высоте преспокойно следили за ходом матча, поддерживая "Зарю". Надо сказать, что подопечные Виктора Скрипника своих отчаянных фанатов не разочаровали, одержав победу, которая позволяет им продолжать борьбу с "Динамо" за попадание в Лигу чемпионов.

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Фото – скриншоты трансляции матча на Football Hub

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Ранее мы писали, что стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

Смотрите, как накануне в чемпионате Украины по футболу досрочно определился чемпион

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