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Фанаты Зинченко обозвали УЕФА мафией на матче с командой Ярмоленко

20 февраля, 10:39

Болельщики "Манчестер Сити" передали Европейскому футбольному союзу несколько гневных посланий

Болельщики "Манчестер Сити" во время матча 26-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко (2:0) вывесили несколько баннеров, посвященных решению УЕФА отстранить "МанСити" от еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

"УЕФА – мафия", – написано на одном из полотен фанатов "МанСити". "УЕФА – жулики", – гласит другое.

Напомним, согласно выводам Европейского футбольного союза, "горожане", за которых сейчас выступает украинец Александр Зинченко, в период с 2012 по 2016 годы намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов. Это делалось с целью скрыть убытки клуба. Как следствие, "Манчестер Сити" схлопотал еврокубковую дисквалификацию на два следующих сезона.

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Эксперты уже подсчитали убытки "Манчестер Сити" из-за решения УЕФА.По словам аналитика финансовой отчетности в футболе из Ливерпульского университета Кирана Магуайра, "горожане" потеряют примерно 300 млн фунтов – 361 млн евро.

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Также мы писали, что клуб Александра Зинченко могут ждать новые санкции – от снятия очков в Премьер-лиге до ссылки в четвертый английский дивизион. Кроме того, за финансовые махинации "Манчестер Сити" грозит лишение чемпионства-2014.

Смотрите, как "Манчестер Сити" громил в ЛЧ загребское "Динамо"

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УЕФА фанаты чемпионат Англии Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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