Фаны "МЮ" используют самолет в протестах против руководства клуба

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" на матче четвертого тура национального чемпионата с "Бернли" 2 сентября готовятся организовать акцию протеста против Эда Вудворда, который занимает в клубе позицию вице-председателя совета директоров и исполняет обязанности исполнительного директора.

По информации издания Sun, болельщики клуба арендовали самолет, который за час до игры пролетит над стадионом "Бернли" с растяжкой требования к увольнению Вудворда. На баннере будет написано "ED OUT – LUHG", то есть "Эд (Вудворд) – на выход" и "Love United Hate Glazers" – "любим "Юнайтед", ненавидим Глейзеров" (эта семья владеет клубом – ред).

Фанаты изначально хотели, чтобы самолет пролетел над домашним стадионом клуба 27 августа перед матчем 3-го тура с "Тоттенхэмом", но не успели подготовить акцию.

Такая воздушная акция критики будет первой с марта 2014 года, когда болельщики "МЮ" схожим образом высказали недовольство тренером Дэвидом Мойесом.

Ранее мы писали, что болельщик "Манчестер Юнайтед" создал фонд, целью которого является собрать 12 миллионов фунтов, чтобы выплатить отступные за увольнение наставника манкунианцев Жозе Моуринью.