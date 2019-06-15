"Фарт был с нами": первые слова звезд молодежной сборной Украины в статусе чемпионов мира

Подопечные Александра Петракова еще не верят, что впервые в истории стали лучшими на планете

Сборная Украины U20 - победитель ЧМ-2019. Фото: Reuters

Капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь не смог описать свои эмоции после победы в финале чемпионата мира против Южной Кореи, который наша команда, несмотря на быстро пропущенный мяч, завершила со счетом 3:1 в свою пользу. "Я не знаю, как это передать словами. Думаю, любой игрок, который выигрывал крупные турниры, не сможет передать словами это ощущение. Невероятные эмоции и победа для всей Украины, для болельщиков, которые переживали, для наших родных и близких. Спасибо тренерскому штабу, который вел нас, и всем ребятам. Мы в это верили и заслужили. Пенальти в наши ворота? Не хочу обсуждать судейство. 3:1 – мы выиграли, мы чемпионы мира", – заявил капитан нашей молодежной сборной, защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии UA:Перший.

Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

"Я рад, спасибо большое нашим болельщикам, что поддержали. Для нас это большая победа. Я старался очень и фарт сегодня был на моей стороне. Еще не осознаю, что теперь чемпион мира", – сказал, в свою очередь, автор дубля в составе молодежной сборной Украины динамовец Владислав Супряга.

Как мы писали ранее, Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Зидану на заметку – украинский голкипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля.

Ранее болельщиков Украины порадовала главная сборная страны, поочередно обыграв в отборе Евро-2020 команды Сербии и Люксембурга:

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