Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Фарт был с нами": первые слова звезд молодежной сборной Украины в статусе чемпионов мира

15 июня, 22:57

Подопечные Александра Петракова еще не верят, что впервые в истории стали лучшими на планете

Сборная Украины U20 - победитель ЧМ-2019
Сборная Украины U20 - победитель ЧМ-2019. Фото: Reuters

Капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь не смог описать свои эмоции после победы в финале чемпионата мира против Южной Кореи, который наша команда, несмотря на быстро пропущенный мяч, завершила со счетом 3:1 в свою пользу. "Я не знаю, как это передать словами. Думаю, любой игрок, который выигрывал крупные турниры, не сможет передать словами это ощущение. Невероятные эмоции и победа для всей Украины, для болельщиков, которые переживали, для наших родных и близких. Спасибо тренерскому штабу, который вел нас, и всем ребятам. Мы в это верили и заслужили. Пенальти в наши ворота? Не хочу обсуждать судейство. 3:1 – мы выиграли, мы чемпионы мира", – заявил капитан нашей молодежной сборной, защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии UA:Перший. 

Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

"Я рад, спасибо большое нашим болельщикам, что поддержали. Для нас это большая победа. Я старался очень и фарт сегодня был на моей стороне. Еще не осознаю, что теперь чемпион мира", – сказал, в свою очередь, автор дубля в составе молодежной сборной Украины динамовец Владислав Супряга. 

Как мы писали ранее, Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Зидану на заметку – украинский голкипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля.

Ранее болельщиков Украины порадовала главная сборная страны, поочередно обыграв в отборе Евро-2020 команды Сербии и Люксембурга:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Украины U19, Владислав Супряга, ЧМ-2019 (U-20), Валерий Бондарь

Вы сейчас просматриваете новость " "Фарт был с нами": первые слова звезд молодежной сборной Украины в статусе чемпионов мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

Сегодня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Эквадор оставил Италию без медалей молодежного чемпионата мира

Сегодня, 00:21

Южноамериканцы одолели грозных соперников в дополнительное время

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс

Это поражение, россияне уходят

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

В городе самая низкая цена на наушники Xiaomi

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Сегодня, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

Сегодня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Сегодня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 18:45

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

6 привычек, которые программируют на бедность
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь