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Фартовая голова: динамовец Попов, забив Катару, вывел молодежную сборную Украины в 1/8 ЧМ

27 мая, 21:05

Команда Александра Петракова досрочно вышла из группы

Украина - Катар - 1:0
Украина - Катар - 1:0. Фото: Getty Images

На молодежном чемпионате мира по футболу в Польше сборная Украины (U-20) провела свой второй матч группового раунда. Соперником нашей команды в понедельник, 27 мая, был Катар. Напомним, в первом туре украинцы обыграли США со счетом 2:1, тогда как катарцы были разгромлены Нигерией 0:4. Подопечные Александра Петракова вновь порадовали украинских болельщиков, одержав вторую кряду победу. И снова – с минимальной разницей. "Сине-желтые" одолели Катар, будущего хозяина взрослого ЧМ-2022, со счетом 1:0.

Единственный в матче мяч на 58-й минуте забил защитник "Динамо" Попов, головой замкнувший подачу своего одноклубника Булецы. Интересно, что именно Попов был автором победного гола и в предыдущем поединке украинцев с американцами. Таким образом, взяв шесть очков из шести возможных на старте ЧМ, молодежная сборная Украины досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала мундиаля. 30 мая в заключительном матче группового раунда украинцы встретятся с Нигерией.

Напомним, футболист молодежной сборной Украины Виталий Миколенко, оставшийся за бортом ЧМ из-за травмы, уже вернулся в строй. Но сыграл не за сборную (U-20), а за "Динамо", которое в 31-м туре УПЛ обыграло ФК "Львов" (2:1).

Тем временем главная сборная Украины начала подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сербией и Люксембургом. Как сообщалось ранее, в сборную Украины вызван 34-летний дебютант. Вратарь "Александрии" Панькив заменил в национальной команде травмированного динамовца Бойко.

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Сегодня|Спорт

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