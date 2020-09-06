Фартовый Дзидзьо исполнит гимн перед матчем Испания – Украина в Лиге наций

Сегодня сборная Украины проведет второй матч в Лиге наций-2020. Соперником команды Андрея Шевченко станет грозная Испания. Матч пройдет в Мадриде на скромном стадионе "Ди Стефано" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Испания – Украина смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Где смотреть Испания – Украина: суперматч команды Шевченко в Лиге наций

Перед началом поединка воодушевлять наших футболистов будет гимн в исполнении известного исполнителя DZIDZIO. Правда прозвучит он в записи, так как матч пройдет без зрителей из-за эпидемиологических ограничений, сообщает УАФ.

Михаил Хома, как в жизни зовут певца, уже исполнял национальный гимн перед матчем сборной. Случилось это в Запорожье накануне встречи с Литвой. Тогда DZIDZIO принес удачу нашей команде, а само исполнение гимна вызвало мурашки у болельщиков. Мы писали реакцию соцсетей на исполнения гимна DZIDZIO.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Кстати DZIDZIO должен был исполнять гимн Украины перед каждым матчем сборной Украины на Евро-2020. Но УАФ эти слухи не подтвердила, а позднее и сам чемпионат Европы перенесли на следующее лето из-за коронавируса.

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Кстати, ко Дню Независимости Михаил Хома исполнил государственный гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. "Для меня большая честь исполнять гимн Украины! В его исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев по всему миру на победу! Слава Украине!" – написал исполнитель в Instagram.

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