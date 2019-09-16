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Фартовый рефери для "Шахтера": кто рассудит матч с "МанСити" в Лиге чемпионов

16 сентября, 21:05

Матч рассудит рефери из Португалии

Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш

Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш

В среду, 18 сентября, "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов домашним поединком против "Манчестер Сити". Ранее мы писали, что на матч Лиги чемпионов продано уже 35 тысяч билетов.

Поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов обслужит португальский арбитр Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш. Ассистентами выступят Руи Тавареш и Паулу Сантуш Соареш. Четвертым арбитром будет Угу Филипе Мигель.

Рефери уже пересекался с украинским клубом, правда, это было в Лиге Европы. В 2016 году Диаш судил игру 1/8 финала "Шахтер" – "Андерлехт". Тот поединок "горняки" выиграли со счетом 3:1.

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Матч между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 18 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист".

Как мы писали ранее, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

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Также сообщалось, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов судья Шахтер Донецк Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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