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Фас не для нас: "бельгийский Давид Луис" отказался переходить в киевское "Динамо"

Сегодня, 11:32

Центральный защитник "Остенде", которого оценивают в 2 миллиона евро, отклонил предложение украинского клуба

Ваут Фас
Ваут Фас. Фото: Getty Images
Фас не для нас: "бельгийский Давид Луис" отказался переходить в киевское "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1e/18f/5c8a1e18f29bb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1e/18f/5c8a1e18f29bb.png Футбол Центральный защитник "Остенде", которого оценивают в 2 миллиона евро, отклонил предложение украинского клуба

20-летний бельгийский защитник Ваут Фас отказался переходить в киевское "Динамо". Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad. По их информации, во время последнего трансферного окна киевляне попытались заполучить Фаса, который и своей шевелюрой, и стилем игры напоминает знаменитого бразильца Давида Луиса. Однако бельгийский центрбек, способный также сыграть на позиции правого защитника и опорного хава, отказался перебраться в украинский клуб. 

Главным претендентом на футболиста молодежной сборной Бельгии считается "Андерлехт", воспитанником которого он является. Прошлым летом бельгийский гранд продал Фаса в "Остенде" за 300 тысяч евро, но его стремительный прогресс заставил руководство брюссельского клуба подумать о возможном возвращении Ваута. Кстати, являющегося бронзовым призером юношеского Евро.

В нынешнем сезоне за "Остенде" Ваут Фас провел 31 матч во всех турнирах и забил 2 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Напомним, сегодня киевское "Динамо" играет ответный матч 1/8 Лиги Европы с "Челси"

"Сердце – за чудо, но разум говорит – "нереально", – так оценил шансы "Динамо" пройти "Челси" Сергей Балтача.

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Тег Динамо Киев, Остенде

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Сегодня|Спорт

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