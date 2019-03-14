Фас не для нас: "бельгийский Давид Луис" отказался переходить в киевское "Динамо"
Центральный защитник "Остенде", которого оценивают в 2 миллиона евро, отклонил предложение украинского клуба
20-летний бельгийский защитник Ваут Фас отказался переходить в киевское "Динамо". Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad. По их информации, во время последнего трансферного окна киевляне попытались заполучить Фаса, который и своей шевелюрой, и стилем игры напоминает знаменитого бразильца Давида Луиса. Однако бельгийский центрбек, способный также сыграть на позиции правого защитника и опорного хава, отказался перебраться в украинский клуб.
Главным претендентом на футболиста молодежной сборной Бельгии считается "Андерлехт", воспитанником которого он является. Прошлым летом бельгийский гранд продал Фаса в "Остенде" за 300 тысяч евро, но его стремительный прогресс заставил руководство брюссельского клуба подумать о возможном возвращении Ваута. Кстати, являющегося бронзовым призером юношеского Евро.
В нынешнем сезоне за "Остенде" Ваут Фас провел 31 матч во всех турнирах и забил 2 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Напомним, сегодня киевское "Динамо" играет ответный матч 1/8 Лиги Европы с "Челси".
"Сердце – за чудо, но разум говорит – "нереально", – так оценил шансы "Динамо" пройти "Челси" Сергей Балтача.
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